Neue Lavaströme: Urlauber erleben Ätna-Drama

Wegen der Aschewolke ist der Flughafen von Catania weiterhin nur eingeschränkt nutzbar und der Luftraum ist bis Mittwoch 18 Uhr gesperrt. Seit Montag können dort aus Sicherheitsgründen keine Maschinen starten oder landen. Für Tausende Reisende bedeutet das Umbuchungen, lange Wartezeiten und zusätzliche Fahrten quer durch Sizilien. Viele Passagiere mussten auf die Flughäfen Palermo und Comiso ausweichen. Besonders am kleineren Flughafen von Comiso ist die Nachfrage nach Bussen und anderen Transportmöglichkeiten stark gestiegen.