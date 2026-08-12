AS Monaco will Vertrag mit Paul Pogba auflösen

Paul Pogba wird in der bevorstehenden Saison wohl nicht mehr für die AS Monaco auflaufen. Übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich zufolge hat sich der Verein mit dem 33-Jährigen auf eine Vertragsauflösung zum 1. September geeinigt.
Eigentlich hatte Pogba 2025 bei seiner Ankunft im Fürstenstaat bis Sommer 2027 unterschrieben, im vergangenen Jahr brachte es der verletzungsanfällige Mittelfeldspieler allerdings nur auf sechs Einsätze.
Monaco wolle deshalb nun die Reißleine ziehen, heißt es aus Frankreich, der Weltmeister von 2018 werde seinem Gehalt nicht gerecht. Als vertragsloser Spieler dürfte sich Pogba direkt einen neuen Verein suchen, ob dem Franzosen eine Abfindung ausbezahlt wird, ist nicht bekannt.
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