Studentin (19) stirbt nach populärer Abnehmspritze

Tod wurde von Behörden untersucht

Die Behörden stellten schließlich fest, dass Josephine zwar ein wenig übergewichtig, aber keineswegs fettleibig war. Sie hatte Tirzepatid erst im Sommer verschrieben bekommen. Ein Pathologe fand heraus, dass die Studentin unter einer angeborenen Herzerkrankung litt, die in Kombination mit dem Medikament zu ihrem frühzeitigen Ableben geführt haben könnte.

Freunde trauern auch in sozialen Medien um die junge Studentin, die viel zu früh starb: