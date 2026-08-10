Kein „Koste es, was es wolle“ bei Dürre-Hilfen

Totschnig: Geld auch für unversicherte Bauern

Die aktuelle Dürre-Schadenbilanz der Hagelversicherung ist laut Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) „eine zentrale Grundlage“ für die weiteren Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder für das geplante Bauern-Hilfspaket. Am Montagnachmittag ludt Totschnig zu einem „Runden Tisch“ zur „Trockenheit in der Landwirtschaft“. Davor betonte er, dass es auch Hilfsgelder für Bauern geben werde, die sich nicht gegen Dürre versichert haben.

Totschnig verwies darauf, dass im Katastrophenfondsgesetz festgeschrieben sei, dass Risiken, die versicherbar sind, nicht aus dem Katastrophenhilfsfonds abgegolten werden können: „Wir brauchen daher ein Unterstützungspaket für alle bäuerlichen Familienbetriebe.“ Es gehe dabei auch um „Unterstützung von Betrieben, die jetzt nicht an der Versicherung teilgenommen haben“.