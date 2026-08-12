Medizinischer Notfall?
Mailand: Auto kracht auf Rollfeld in Privatjet
Einen ordentlichen Schock haben am Montag Crew und Passagiere eines Privatjets auf dem Flughafen Mailand-Linate erlebt. Während eines Startmanövers krachte plötzlich ein Fahrzeug ungebremst seitlich in das Flugzeug.
Aufnahmen aus einer Überwachungskamea werfen viele Fragen auf: Wie konnte die 54-jährige Lenkerin eines Abfertigungsunternehmens das von rechts kommende Kleinflugzeug des Typs Hawker Beechcraft 400A übersehen? Lag womöglich ein medizinischer Notfall vor? Klar ist: Die Hawker Beechcraft hatte Starterlaubnis und hätte Vorrang gehabt.
Lenkerin in „stark aufgewühltem Zustand“
Laut dem TV-Sender Rai wurde die unverletzt gebliebene Chauffeurin von den Rettungskräften in einem „stark aufgewühlten Zustand“ vorgefunden. Sie musste deswegen sogar medizinisch behandelt werden, hieß es.
Der gesamte Flugverkehr auf dem Flughafen musste nach dem Crash für knapp 40 Minuten gestoppt werden. Zwei Flüge wurden umgeleitet. Am Fahrzeug und an der Nase des Privatjets entstanden Schäden.
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