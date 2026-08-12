Mailand: Auto kracht auf Rollfeld in Privatjet

Aufnahmen aus einer Überwachungskamea werfen viele Fragen auf: Wie konnte die 54-jährige Lenkerin eines Abfertigungsunternehmens das von rechts kommende Kleinflugzeug des Typs Hawker Beechcraft 400A übersehen? Lag womöglich ein medizinischer Notfall vor? Klar ist: Die Hawker Beechcraft hatte Starterlaubnis und hätte Vorrang gehabt.