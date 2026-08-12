Holt ManCity einen 18-Jährigen für 100 Mio. Euro?

Létang gab außerdem zu Protokoll, dass Bouaddi selbst gar keine großen Wechselabsichten habe. „Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit Ayyoub. Er hat es nicht eilig zu gehen, er möchte auch sehr gern hier bleiben. Wenn man 18 ist und bei einem Klub wie LOSC die Möglichkeit hat, eine große Anzahl an Spielen zu absolvieren – einschließlich in der Champions League -, fragt man sich natürlich: Warum sollte ich jetzt gehen?“