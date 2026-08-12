Holt ManCity einen 18-Jährigen für 100 Mio. Euro?

Ayyoub Bouaddi hat bei der WM im Trikot von Marokko die Blicke der Fußball-Welt auf sich gezogen. Nun macht Manchester City offenbar Ernst: Für den erst 18-jährigen Mittelfeldspieler soll der englische Topklub bereit sein, rund 100 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.
Stellt Manchester City damit bereits die Weichen für eine neue Ära im Mittelfeld? Der bisherige Taktgeber Rodri steht vor einem Wechsel zum FC Barcelona, ein möglicher Erbe des spanischen Weltmeisters soll bereits gefunden sein. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist City bereit, rund 100 Millionen Euro Ablöse zu investieren. Wunschspieler: Ayyoub Bouaddi. Der 18-Jährige steht aktuell noch beim französischen Klub Lille unter Vertrag und gilt als eines der größten Talente des Weltfußballs.
Laut Berichten soll sich der marokkanische Nationalspieler und der englische Spitzenklub bereits einig sein. Nur die Vereine müssten noch zusammenfinden, heißt es.
Mit 18 schon jede Menge Erfahrung
Bouaddi wurde in Frankreich geboren und lief bis zur U21 noch für die französischen Nachwuchsauswahlen auf, ehe er sich für Marokko entschied. Trotz seines jungen Alters kann der Mittelfeldspieler bereits jede Menge Erfahrung vorweisen. Für seinen Jugendverein Lille bestritt Bouaddi bereits 96 Pflichtspiele. Zehnmal kam er zudem in der Europa League zum Einsatz, auch neun Partien in der Champions League stehen bereits in seiner Vita.
Lille-Boss will Bouaddi halten
Lille will seinen Teenager allerdings keinesfalls ohne Gegenwehr ziehen lassen. Präsident Olivier Létang sagte gegenüber „Get French Football News“ erst vor einer Woche: „Ich habe Ihnen beim letzten Mal gesagt, dass ich glaube, dass Ayyoub bleiben wird, und dabei bleibe ich auch.“
Und weiter: „Die Idee bleibt dieselbe: eine konkurrenzfähige Mannschaft zu haben. Wenn Klubs am Ende des Transferfensters für eine bestimmte Position anfragen und wir nicht in der Lage sind, Ersatz zu holen, werden wir den Deal nicht machen.“
Létang gab außerdem zu Protokoll, dass Bouaddi selbst gar keine großen Wechselabsichten habe. „Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit Ayyoub. Er hat es nicht eilig zu gehen, er möchte auch sehr gern hier bleiben. Wenn man 18 ist und bei einem Klub wie LOSC die Möglichkeit hat, eine große Anzahl an Spielen zu absolvieren – einschließlich in der Champions League -, fragt man sich natürlich: Warum sollte ich jetzt gehen?“
Bei einer kolportierten Ablöse von knapp 100 Millionen Euro könnte diese Frage allerdings schon bald eine ganz neue Dimension bekommen. Manchester City scheint jedenfalls bereit zu sein, für Bouaddi tief in die Tasche zu greifen.
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