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Wohin mit Grillrestln

Diese Kühlschrank-Fehler schlagen auf den Magen

Recht beraten
06.08.2026 15:47
Hohe Temperaturen beschleunigen etwa das Wachstum von Keimen.
Hohe Temperaturen beschleunigen etwa das Wachstum von Keimen.(Bild: Krone-Collage/karepa - stock.adobe.com, Dieter Bornemann, Daniel - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Sommerzeit ist Grillzeit, herrlich! Und wer kennt es nicht: Es bleibt eigentlich immer was übrig und schmeckt noch am nächsten Tag. Das kann aber rasch in die Hose gehen – wortwörtlich. Ihnen passiert das nicht, Sie geben alles in den Kühlschrank, meinen Sie? Mitnichten! Manchmal ist das genau das Falsche.

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Gerade im Sommer ist die richtige Lagerung von Lebensmitteln besonders wichtig: Hohe Temperaturen beschleunigen etwa das Wachstum von Keimen. Fürs nächste Grillfest sollte man also einige Punkte beachten, damit bis auf den Grillrost alles möglichst frisch und für das Restlessen danach ein möglichst niedriges Erkrankungsrisiko bleibt.

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