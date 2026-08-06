Diese Kühlschrank-Fehler schlagen auf den Magen

Sommerzeit ist Grillzeit, herrlich! Und wer kennt es nicht: Es bleibt eigentlich immer was übrig und schmeckt noch am nächsten Tag. Das kann aber rasch in die Hose gehen – wortwörtlich. Ihnen passiert das nicht, Sie geben alles in den Kühlschrank, meinen Sie? Mitnichten! Manchmal ist das genau das Falsche.
Gerade im Sommer ist die richtige Lagerung von Lebensmitteln besonders wichtig: Hohe Temperaturen beschleunigen etwa das Wachstum von Keimen. Fürs nächste Grillfest sollte man also einige Punkte beachten, damit bis auf den Grillrost alles möglichst frisch und für das Restlessen danach ein möglichst niedriges Erkrankungsrisiko bleibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.