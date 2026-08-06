Diese Kühlschrank-Fehler schlagen auf den Magen

Sommerzeit ist Grillzeit, herrlich! Und wer kennt es nicht: Es bleibt eigentlich immer was übrig und schmeckt noch am nächsten Tag. Das kann aber rasch in die Hose gehen – wortwörtlich. Ihnen passiert das nicht, Sie geben alles in den Kühlschrank, meinen Sie? Mitnichten! Manchmal ist das genau das Falsche.