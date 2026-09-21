Diese Woche bringt Geld, Mut und neue Chancen

Warum haben wir gerade das Gefühl, ständig mehr zu geben, als zurückzubekommen? Diese Woche dreht sich astrologisch alles um unseren eigenen Wert – im Job, in Beziehungen und auch beim Geld. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt, welche Tage sich für berufliche Entscheidungen und Finanzthemen besonders eignen, warum wir uns nicht länger unter Wert verkaufen sollten und was der Vollmond im Widder am Wochenende auslösen kann.