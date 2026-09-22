Nach Walzen-Unfall: „Dachte, das war’s für mich!“

Glück im Unglück für England-Kicker Andros Townsend! Bei einem spektakulären Walzen-Unfall hat sich der ehemalige Tottenham-Spieler nicht schwerer verletzt. Auch wenn der ehemalige Teamspieler zunächst schlimme Befürchtungen hatte, wie er jetzt verraten hat.
Das Unglück hatte sich schon angekündigt, wenn man den Schilderungen von Townsend gegenüber „Football Uncensored“ genauer zuhört. „Ich sah zwei Walzen auf beiden Seiten des Spielfelds. Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‘So etwas habe ich in meiner Karriere noch nie gesehen – was machen die da?‘“, erklärt der ehemalige englische Nationalspieler.
Doch nach dieser ersten Verwirrung musste sich der 35-Jährige mit seinem aktuellen Team, dem thailändischen Klub PT Prachuap FC, zum Aufwärmen bereit machen. 2Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Das Nächste, was ich von ihm mitbekam, war, als ich buchstäblich unter ihm lag“, schildert der Kicker die kuriose und gefährliche Situation.
Eine unglückliche Szene
Denn während sich die Fußball-Profis aufwärmten, hatte sich die Walze herangepirscht und der Engländer geriet nach einer schnellen Richtungsänderung direkt unter das schwere Gerät. Dessen Fahrer war völlig überrascht und reagierte nur sehr verzögert. Teamkollegen, Trainer und Co. waren geschockt.
Auch Townsend selbst, rechnete schon mit schlimmen Auswirkungen: „Ich dachte, das war’s für mich, weil es meinen Knöchel betraf – an dem ich schon operiert worden war – und bis hinauf zu meinem linken Knie reichte, an dem ich ebenfalls schon operiert worden war. Ich dachte also, entweder würde mein linker Knöchel oder mein linkes Knie brechen. Ich glaubte, es sei vorbei.“
Diese Befürchtungen Bewahrheiteten sich glücklicherweise nicht. „Als es voll auf mir lag, wurde ich schon ein wenig zerquetscht. Aber ich konnte es nach oben drücken; wie man sehen kann, gelang es mir in dem Moment, als es auf mich fiel, den linken Arm hochzubekommen und den Druck etwas zu verringern. Dann kamen meine Teamkollegen dazu, hoben es an, und ich konnte mich befreien“, erklärt Townsend, der bei dem Zwischenfall glücklicherweise ohne schwerere Verletzungen davongekommen ist.
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