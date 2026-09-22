Nach Walzen-Unfall: „Dachte, das war’s für mich!“

Diese Befürchtungen Bewahrheiteten sich glücklicherweise nicht. „Als es voll auf mir lag, wurde ich schon ein wenig zerquetscht. Aber ich konnte es nach oben drücken; wie man sehen kann, gelang es mir in dem Moment, als es auf mich fiel, den linken Arm hochzubekommen und den Druck etwas zu verringern. Dann kamen meine Teamkollegen dazu, hoben es an, und ich konnte mich befreien“, erklärt Townsend, der bei dem Zwischenfall glücklicherweise ohne schwerere Verletzungen davongekommen ist.