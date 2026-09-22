Falscher Name: FPÖ-Panne im Pilnacek-Ausschuss

„Ein weiterer Tiefpunkt“

Ein Fehler, der für den ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger gefundenes Fressen ist: „Daran, dass es diesem Untersuchungsausschuss aus unserer Sicht an Erkenntnissen mangelt, haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Dass es nun aber auch an der notwendigen Sorgfalt bei den eigenen Ladungen fehlt, ist ein weiterer Tiefpunkt“, ärgert sich Hanger, laut dem es nun eine zusätzliche formale Sitzung geben müsse.