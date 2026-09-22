Italienischer Minister beurteilt Frauen nach Rock

Entschuldigung mit langer Rechtfertigung

Nach heftiger Polemik musste sich Tajani am Montagabend entschuldigen. „Ich habe nie daran gedacht, Frauen zu beleidigen, ich habe das mein ganzes Leben lang weder im privaten noch im öffentlichen Leben getan“, so der konservative Politiker. Er verwies zugleich auf sein politisches Engagement für die Rechte von Frauen. Als Beispiel nannte er seine Entscheidung, Frauen zu Botschafterinnen in Ländern mit schwieriger Menschenrechtslage zu ernennen. „Gerade zur Verteidigung der Rechte der Frauen habe ich eine Frau zur Botschafterin im Iran und eine Frau zur Botschafterin in Afghanistan ernannt“, erklärte Tajani. Damit habe er ein „sehr klares Signal“ geben wollen, dass die Rechte von Frauen überall auf der Welt nicht mit Füßen getreten werden dürften.