Unwetter erwartet
Kalifornien verhängt wegen El Nino den Notstand
Wegen der erwarteten Auswirkungen des Klimaphänomens El Niño hat der US-Bundesstaat Kalifornien am Montag den Notstand verhängt. Schon jetzt sorgt es weltweit für extremes Wetter, obwohl sein Höhepunkt erst für den Herbst und Winter erwartet wird. In Kalifornien hat El Niño bisher zu starken Winden und Küstenerosion geführt.
Bei dem Schritt gehe es darum, „den Gemeinden die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, den Einsatzkräften die Mittel in die Hand zu geben, die sie für ihre Arbeit benötigen, und den Familien die Gewissheit zu vermitteln, dass ihr Bundesstaat bereit ist“, erklärte Gouverneur Gavin Newsom am Montag.
Formaler Schritt soll Zugriff auf Ressourcen erleichtern
Die Ausrufung des Notstands ist ein formaler Schritt, der es den Behörden erleichtern soll, auf Ressourcen zurückzugreifen, um schon im Vorfeld zum Beispiel Sandsäcke und Pumpen bereitzustellen. Außerdem kann nun bei Bedarf die kalifornische Nationalgarde angefordert werden.
Laut US-Wetterbehörde NOAA besteht eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent für sehr starke Stürme in den kommenden Monaten. Nach einem trockenen und von Waldbränden geprägten Sommer droht Kalifornien damit ein dramatischer Wetterumschwung. Vor allem im Süden des Bundesstaates rechnen die Prognosen im Herbst mit überdurchschnittlich viel Regen. Später könnten kräftige Pazifikstürme folgen – mit Starkregen, Überschwemmungen, Erdrutschen, Muren, heftigen Winden und hoher Brandung.
Klimawandel verstärkt El Niño
Beim natürlich auftretenden Klimaphänomen El Niño erwärmt sich die Wasseroberfläche im Pazifik, was weltweit Auswirkungen auf Wind, Luftdruck und Niederschläge hat. In der Folge steigt das Risiko für Wetterextreme. Der menschengemachte Klimawandel kann die Auswirkungen von El Niño noch verstärken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.