Kalifornien verhängt wegen El Nino den Notstand

Laut US-Wetterbehörde NOAA besteht eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent für sehr starke Stürme in den kommenden Monaten. Nach einem trockenen und von Waldbränden geprägten Sommer droht Kalifornien damit ein dramatischer Wetterumschwung. Vor allem im Süden des Bundesstaates rechnen die Prognosen im Herbst mit überdurchschnittlich viel Regen. Später könnten kräftige Pazifikstürme folgen – mit Starkregen, Überschwemmungen, Erdrutschen, Muren, heftigen Winden und hoher Brandung.