Litauen baut KI-Fabrik – und Österreich profitiert

Von außen deutet noch wenig darauf hin, was hier entstehen soll. Im Gebäude des litauischen Radio- und Fernsehzentrums in Vilnius soll in den kommenden Monaten eines der ambitioniertesten Technologieprojekte des kleinen baltischen Landes seinen Betrieb aufnehmen. Sein Name klingt nach Industrie, produziert werden hier aber weder Autos noch Maschinen: LitAI, Litauens neue „AI Factory“ (dt. KI-Fabrik).