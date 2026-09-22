Saudische Pipeline nimmt Betrieb wieder auf

Saudi Aramco war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Saudi-Arabien hatte die Pipeline nach Drohnenangriffen durch die Houthi-Miliz aus dem Jemen am 13. September abgeschaltet. Dies führte zu einem Stopp der Rohöl-Verladungen in dem Hafen. Die Ost-West-Pipeline verbindet die Ölfelder im Osten des Königreichs mit dem Exporthafen Janbu am Roten Meer. Sie ist für das Land von strategischer Bedeutung, da sie den Transportweg durch die politisch heikle Straße von Hormuz umgeht.