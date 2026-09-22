Laut Medienbericht:
Saudische Pipeline nimmt Betrieb wieder auf
Saudi-Arabien nimmt Insidern zufolge seine nach Drohnenangriffen beschädigte wichtige Ost-West-Pipeline wieder in Betrieb. Die Ölexporte über den Hafen Janbu am Roten Meer könnten dem Vernehmen nach noch am Dienstag wieder aufgenommen werden.
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, soll der saudische Energiekonzern Aramco mehrere asiatische Raffinerien vorab über die Wiederaufnahme der Öltransporte vom Hafen Janbu informiert haben. Die Rede ist von einer „Beförderung mit geringer Leistung“.
Saudi Aramco war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Saudi-Arabien hatte die Pipeline nach Drohnenangriffen durch die Houthi-Miliz aus dem Jemen am 13. September abgeschaltet. Dies führte zu einem Stopp der Rohöl-Verladungen in dem Hafen. Die Ost-West-Pipeline verbindet die Ölfelder im Osten des Königreichs mit dem Exporthafen Janbu am Roten Meer. Sie ist für das Land von strategischer Bedeutung, da sie den Transportweg durch die politisch heikle Straße von Hormuz umgeht.
Erdölpreis erstmals wieder unter 100 Dollar je Barrel
Als Folge der Abschaltung hatte Saudi-Arabien seine Ölexporte von der Küste des Roten Meeres an den Persischen Golf verlagert. Daten des Analysehauses Vortexa zufolge stiegen die Verladungen von den dortigen Häfen seit dem 12. September auf durchschnittlich 3,7 Millionen Barrel pro Tag von zuvor 2,9 Millionen Barrel. Allein am Sonntag lud der Saudi Aramco Daten von TankerTrackers.com zufolge rund 14 Millionen Barrel Rohöl auf sieben Supertanker.
Die höheren Liefermengen vom Golf trugen dazu bei, den Ölpreis zu drücken. Die Nordseesorte Brent fiel daraufhin am Montag erstmals seit dem 9. September unter die Marke von 100 Dollar je Barrel.
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