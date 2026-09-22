Voest will von Trend zum Bahnfahren profitieren

Treiber des Wachstums im Bahnbereich sei demnach „der globale Trend zur nachhaltigen Mobilität auf der Schiene und die damit verbundenen umfangreichen Investitionen in die Modernisierung bestehender sowie den Ausbau neuer Schieneninfrastruktur“, heißt es von der Voestalpine. CEO Herbert Eibensteiner begründet den Wachstumsplan so: „Weltweit steigende Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung von Schienenverkehrsnetzen, neue Verkehrskorridore sowie zunehmende Digitalisierungsanforderungen eröffnen attraktive Perspektiven.“ Zuletzt erhielt der Linzer Konzern einen Großauftrag von Rail Baltica, im Volumen von 470 Millionen Euro.