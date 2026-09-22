Voest will von Trend zum Bahnfahren profitieren

Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine setzt auf das global wachsende Bahngeschäft und will seinen Umsatz im Geschäftsbereich Railway Systems deutlich ankurbeln. Dieser soll von zuletzt 2,2 Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund drei Milliarden Euro 2030/31 steigen.
Treiber des Wachstums im Bahnbereich sei demnach „der globale Trend zur nachhaltigen Mobilität auf der Schiene und die damit verbundenen umfangreichen Investitionen in die Modernisierung bestehender sowie den Ausbau neuer Schieneninfrastruktur“, heißt es von der Voestalpine. CEO Herbert Eibensteiner begründet den Wachstumsplan so: „Weltweit steigende Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung von Schienenverkehrsnetzen, neue Verkehrskorridore sowie zunehmende Digitalisierungsanforderungen eröffnen attraktive Perspektiven.“ Zuletzt erhielt der Linzer Konzern einen Großauftrag von Rail Baltica, im Volumen von 470 Millionen Euro.
Neben der Bahninfrastruktur planen die Oberösterreicher die Aktivitäten in den Bereichen Luftfahrt, Lagertechnik sowie Rohre und Profile weiter auszubauen. Seit ihrem Börsengang 1995 hat die Voest den Anteil ihrer Weiterverarbeitungsbereiche – wie eben den Bahnbereich – am gesamten Konzernumsatz von rund 20 Prozent auf nunmehr 45 Prozent erhöht.
Teile für Elektrolichtbogenofen nach Linz geliefert
Parallel zu dieser Wachstumsstrategie schreitet bei der Voestalpine der Umstieg auf eine „grünere“ Stahlproduktion voran: Im ersten Halbjahr 2027 sollen in Linz und Donawitz, wie berichtet, je ein Elektrolichtbogenofen in Betrieb gehen, der mit Strom umweltfreundlich Stahl erzeugt. Mittlerweile wurden alle Kernkomponenten für den neuen „grünen“ Stahlofen nach Linz angeliefert – sie haben ein Gesamtgewicht von 790 Tonnen.
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