Aus für legendären Twitter-Marathon der Polizei

Man habe den Zweck von „12hWien“ nicht mehr erreichen können, so Riener gegenüber der „Krone“: Die einstige Dialogbereitschaft im Internet existiere kaum mehr, stattdessen gebe es fast nur noch Publikum, das auf jeweils separaten Plattformen Bestätigung suche. Generell habe die Twitter-Präsenz der Polizei früher zu Austausch, sinnvollen Fragen zur Arbeit der Exekutive und Informationen über Regeln geführt. Diese Art von Dialog würde man liebend gern auch weiter führen, „aber wie, wenn die Leut‘ nicht da sind?“