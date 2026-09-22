Nach Kühbauer-Gerücht: Neuer Coach für ÖFB-Kicker!

Alexander Blessin ist neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Der 53-Jährige folgt beim Tabellenletzten der deutschen Fußball-Bundesliga auf Eugen Polanski und erhält einen Zweijahresvertrag. Kurzfristig war auch LASK-Trainer Didi Kühbauer als Kandidat gehandelt worden.
Die Mannschaft mit dem Österreicher Kevin Stöger war mit vier Niederlagen und 16 Gegentoren historisch schlecht in eine Bundesliga-Saison gestartet. Der frühere St.-Pauli-Coach soll daher zunächst vor allem die Gladbacher Defensive stabilisieren.
Derby als Auftakt
Vor seinem Job beim FC St. Pauli (2024 – 2026), mit dem er im Sommer abgestiegen war, hatte Blessin CFC Genua in Italien und Ostende und Union Saint-Gilloise in Belgien trainiert.
Das Pflichtspieldebüt beim neuen Arbeitgeber gibt er nach der langen Länderspielpause am 11. Oktober ausgerechnet im rheinischen Derby beim 1. FC Köln.
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