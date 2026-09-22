Ist der Österreich-Urlaub für Sie noch leistbar?

Seit 2019 sind die Preise in Österreichs Hotels und der Gastronomie um satte 47 Prozent gestiegen. Für den Skiurlaub müssen Gäste zudem eine Preissteigerung von bis zu 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen. Wie wirken sich die hohen Kosten auf Ihre Reiseplanung aus? Erzählen Sie uns Ihre Ansicht dazu in den Kommentaren!