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Ist der Österreich-Urlaub für Sie noch leistbar?

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22.09.2026 14:32
Mit zahlreichen Bergen und Seen hat Österreich Urlaubern einiges zu bieten – aber zu saftigen ...
Mit zahlreichen Bergen und Seen hat Österreich Urlaubern einiges zu bieten – aber zu saftigen Preisen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Seit 2019 sind die Preise in Österreichs Hotels und der Gastronomie um satte 47 Prozent gestiegen. Für den Skiurlaub müssen Gäste zudem eine Preissteigerung von bis zu 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen. Wie wirken sich die hohen Kosten auf Ihre Reiseplanung aus? Erzählen Sie uns Ihre Ansicht dazu in den Kommentaren!

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Urlaub in Österreich wird für viele Familien und Reisende zunehmend zur Kostenfrage. Laut einer aktuellen Studie sind die Preise in Hotellerie und Gastronomie seit 2019 um 47 Prozent gestiegen. Gleichzeitig werden auch Freizeitangebote teurer: In mehreren Vorarlberger Skigebieten erhöhen sich die Ticketpreise für die kommende Wintersaison um drei bis sechs Prozent, am Arlberg kostet eine Tageskarte erstmals 85 Euro.

Trotz der höheren Preise bleibt die Nachfrage nach Urlauben in Österreich groß. Viele Gäste achten inzwischen aber stärker auf ihr Budget, sparen bei Restaurantbesuchen, wählen günstigere Unterkünfte oder planen ihre Reisen früher, um von Rabatten zu profitieren. Für manche wird der Urlaub im eigenen Land damit zur Luxusfrage.

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Ihre Meinung zählt!
Wie wirkt sich die Preisentwicklung bei Hotels, Gastronomie und Freizeitangeboten auf Ihre Reiseplanung aus? Welche Urlaubsentscheidungen treffen Sie heute anders als noch vor einigen Jahren? Würden Sie trotz steigender Kosten weiterhin Urlaub in Österreich machen oder ziehen Sie günstigere Alternativen im Ausland in Betracht? 

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