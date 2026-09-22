Sechs Stiche: „Habe mich mit Kuss entschuldigt“

Nach Bluttat mit Kuss beim Opfer entschuldigt

Und was sagte der Angeklagte selbst? „Ich habe keinen versuchten Mord begangen. Die haben mich angegriffen und ich habe mich verteidigt“, wehrte er sich gegenüber den Geschworenen. Und er meinte auch: „Ich wollte von Anfang gar nicht mein Messer herausnehmen oder jemanden verletzen.“ Aus Angst will der 29-Jährige gehandelt haben, meinte er. Die Beschimpfungen hätten ihm „sehr weh getan“. Und ergänzte noch: „Als ich ,Blut‘-Schreie hörte, habe ich das Messer weggeworfen. Ich bin dann zu dem Mann, habe ihm einen Kuss auf den Kopf gegeben und mich entschuldigt.“