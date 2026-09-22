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Mordversuch bestritten

Sechs Stiche: „Habe mich mit Kuss entschuldigt“

Salzburg
22.09.2026 14:30
Der Angeklagte vor dem Richter-Senat beim Prozess am Dienstag im Salzburger Landesgericht.
Der Angeklagte vor dem Richter-Senat beim Prozess am Dienstag im Salzburger Landesgericht.(Bild: Antonio Lovric)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Im Vorjahr kam ein Algerier (29) nach Salzburg, um – wie er sagt – ein neues Leben zu beginnen. Am 9. Dezember stach er bei einem Raufhandel am Südtiroler Platz mit seinem Klappmesser zu – insgesamt sechsmal, dreimal davon sogar in den Kopf- und Hals-Bereich eines 30-jährigen Deutschen. Einen Mordversuch leugnet er.

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Es sei „dem Zufall geschuldet, dass die Verletzungen nicht lebensbedrohlich waren“, erklärt der Staatsanwalt zu Beginn des Geschworenen-Prozesses am Dienstag im Salzburger Landesgericht. Mit „sechs wuchtigen Stichen“ attackierte der angeklagte und vorbestrafte Algerier einen Deutschen (30) am 9. Dezember am berühmt-berüchtigten Vorplatz des Hauptbahnhofes, führte der Ankläger weiter aus und warf dem Angeklagten versuchten Mord vor.

Großeinsatz an jenem 9. Dezember am Vorplatz des Hauptbahnhofes.
Großeinsatz an jenem 9. Dezember am Vorplatz des Hauptbahnhofes.(Bild: Markus Tschepp)

Vor der Gewalteskalation hatte eine Auseinandersetzung zwischen dem 29-Jährigen und einer weiteren Person gegeben. Das spätere Opfer griff ein, zog den Algerier an seiner Kapuze zurück. Daraufhin holte der Angeklagte sein Klappmesser heraus und stach dreimal gegen die Beine des Mannes. Es folgten noch weitere drei Stiche: diesmal gegen den Kopf- und Halsbereich des 30-Jährigen. Teils konnte der Deutsche die Messerangriffe abwehren. „Der Angeklagte wurde provoziert und beleidigt“, erklärte dagegen die Verteidigerin. Vor allem die Schimpfwörter gegen seine Mutter haben wohl die Wut des Algeriers geweckt. Sie sprach auch von einem größeren Raufhandel mit dem Faktor Alkohol.

Nach Bluttat mit Kuss beim Opfer entschuldigt
Und was sagte der Angeklagte selbst? „Ich habe keinen versuchten Mord begangen. Die haben mich angegriffen und ich habe mich verteidigt“, wehrte er sich gegenüber den Geschworenen. Und er meinte auch: „Ich wollte von Anfang gar nicht mein Messer herausnehmen oder jemanden verletzen.“ Aus Angst will der 29-Jährige gehandelt haben, meinte er. Die Beschimpfungen hätten ihm „sehr weh getan“. Und ergänzte noch: „Als ich ,Blut‘-Schreie hörte, habe ich das Messer weggeworfen. Ich bin dann zu dem Mann, habe ihm einen Kuss auf den Kopf gegeben und mich entschuldigt.“

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Mehrfach bestritt er, mit dem Klappmesser zugestochen zu haben. Vielmehr will er mit dem Messer-Griff zugeschlagen haben. Warum kam es dann zu Stichwunden, fragte ein Richter. Eine Antwort hatte der bereits vorbestrafte Algerier nicht. Erst im Vorjahr war überhaupt nach Österreich gekommen: „Um ein neues Leben zu beginnen.“ Nun bleibt er noch in U-Haft, da der Prozess aufgrund von Zeugenaussagen auf den 3. November vertagt wurde.

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