„Ein Territorium, in dem es sehr dunkel wird“

Gewalt gegen Frauen und Kinder darzustellen, gehört für Riccardo Angelini zu den schwierigsten Aufgaben als Schauspieler. Im krone.tv-Interview erzählt er, warum solche Szenen für ihn besonders belastend sind und weshalb er auf reale Gewalt aufmerksam machen möchte. Mehr im dazu im Video.