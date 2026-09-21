„Ein Territorium, in dem es sehr dunkel wird“

Gewalt gegen Frauen und Kinder darzustellen, gehört für Riccardo Angelini zu den schwierigsten Aufgaben als Schauspieler. Im krone.tv-Interview erzählt er, warum solche Szenen für ihn besonders belastend sind und weshalb er auf reale Gewalt aufmerksam machen möchte. Mehr im dazu im Video.
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