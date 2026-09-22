LIVE: Auslosung zum ÖHB-Cup mit Ivancok-Soltic

Nach extrem spannenden Finalspielen krönten sich in der vergangenen Saison Krems und Hypo Niederösterreich zum ÖHB-Cupsieger. Bereits heute (15.45 Uhr) startet mit der Live-Auslosung der 1. Runde im Region Graz ÖHB-Cup die neue Cupsaison. Nationalspielerin Ines Ivancok-Soltic wird die Kugeln sowohl für den Herren- als auch für den Damenbewerb ziehen. Im Video unten gibt es den Livestream zur Auslosung.