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Handball ab 15.45 Uhr:

LIVE: Auslosung zum ÖHB-Cup mit Ivancok-Soltic

Handball
22.09.2026 14:41
Krems konnte letztes Jahr den Titel im ÖHB-Cup holen.
Krems konnte letztes Jahr den Titel im ÖHB-Cup holen.(Bild: GEPA)
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Nach extrem spannenden Finalspielen krönten sich in der vergangenen Saison Krems und Hypo Niederösterreich zum ÖHB-Cupsieger. Bereits heute (15.45 Uhr) startet mit der Live-Auslosung der 1. Runde im Region Graz ÖHB-Cup die neue Cupsaison. Nationalspielerin Ines Ivancok-Soltic wird die Kugeln sowohl für den Herren- als auch für den Damenbewerb ziehen. Im Video unten gibt es den Livestream zur Auslosung.

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