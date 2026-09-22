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Für jüngere Generation

Modezarin Donatella Versace startet neue Marke

Star-Style
22.09.2026 15:00
Donatella Versace machte nach 27 Jahren als Kreativdirektorin bei Versace Schluss. Jetzt meldet ...
Donatella Versace machte nach 27 Jahren als Kreativdirektorin bei Versace Schluss. Jetzt meldet sie sich mit einer neuen Marke zurück.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)
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Von krone.at

Die italienische Designerin Donatella Versace kehrt mit einem neuen Projekt in die Modebranche zurück. Rund eineinhalb Jahre nach ihrem Abschied als Kreativdirektorin des Modehauses Versace kündigte die 71-Jährige eine Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Onlinehändler Revolve an. 

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Gemeinsam soll eine neue, unabhängige Marke entstehen, die zunächst im Bereich Beauty starten und später um Mode erweitert werden soll. Das Projekt richtet sich nach Angaben Versaces insbesondere an jüngere Generationen.

„Ich kehre mit einem neuen Projekt zurück, das ich mit Revolve verwirklichen werde“, schrieb Versace in einem Beitrag auf Instagram. Sie wolle damit junge Menschen auf neue und persönliche Weise über Mode und Beauty ansprechen. Kreativität müsse mutig, inklusiv und lebendig sein, meinte die Designerin.

Mit diesem Posting kündigte Donatella Versace ihre neue Marke an:

Versace-Aus nach 27 Jahren
Versace war 27 Jahre lang Kreativdirektorin des nach ihrer Familie benannten Modehauses. Nach ihrem Ausscheiden aus der kreativen Leitung im Jahr 2025 widmete sie sich zunächst anderen Projekten.

Das Modehaus Versace gehört inzwischen zum italienischen Luxuskonzern Prada. Seit Juli 2026 ist der ehemalige Alaia-Designer Pieter Mulier Kreativdirektor bei Versace.

Junge Generation als Inspiration
Revolve-Mitgründer und Co-Chef Mike Karanikolas bezeichnete Versace als eine der bedeutendsten kreativen Persönlichkeiten ihrer Zeit. Die Zusammenarbeit ermögliche es ihr, ihre Vorstellungen auf einer neuen Plattform umzusetzen und eine Marke von Grund auf aufzubauen.

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Versace erklärte, sie habe sich stets von jüngeren Generationen sowie von Musik, Film, Kunst und Mode inspirieren lassen. Die Zusammenarbeit mit Revolve solle einen neuen Zugang zu diesen Bereichen schaffen. Einen konkreten Termin für den Start der neuen Marke nannten die Beteiligten zunächst nicht.

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