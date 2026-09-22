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Frau schwer verletzt

Auf B 11: Pritschenwagen kracht in Bushaltestelle

Niederösterreich
22.09.2026 14:10
Nach einer Kollision eines Pritschewagens mit einem Pkw kam Ersterer ins Schleudern und krachte ...
Nach einer Kollision eines Pritschewagens mit einem Pkw kam Ersterer ins Schleudern und krachte gegen eine Bushaltestelle(Bild: FF Heiligenkreuz )
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

In Heiligenkreuz im Bezirk Baden wurde am Montagnachmittag eine 41-jährige Frau auf einer Bank schwer verletzt. Sie saß dort, als ein Pritschenwagen von der Straße abkam und gegen die Bank prallte.  

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Der Pritschenwagen eines 58-Jährigen soll Polizeiangaben zufolge ins Schleudern gekommen sein. Kurz zuvor, um 14.10 Uhr wollte eine 88-jährige Autofahrerin gerade von der L4001 nach rechts auf die B11 einbiegen. Dabei dürfte sie den vorrangberechtigten Pritschenwagen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Pritschenwagen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und krachte in eine Parkbank bei einer Bushaltestelle. Genau dort saß zu diesem Zeitpunkt die 41-Jährige aus dem Bezirk Baden. 

Der Lenker des Wagens wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und leicht verletzt.
Der Lenker des Wagens wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und leicht verletzt.(Bild: FF Heiligenkreuz)

Frau konnte nicht mehr ausweichen
Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, um dem Aufprall noch auszuweichen. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen werden.

Die verletzte 41-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Uniklinikum Wiener Neustadt ...
Die verletzte 41-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Uniklinikum Wiener Neustadt geflogen. .(Bild: FF Heiligenkreuz)

Auch der 58-jährige Lenker des Pritschenwagens wurde bei dem Aufprall verletzt. Er musste von den alarmierten Feuerwehrkräften aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreit werden. Vom Rettungsdienst wurde er anschließend ins Landesklinikum Baden gebracht. Die 88-jährige Lenkerin blieb nach ersten Angaben unverletzt.

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