Auf B 11: Pritschenwagen kracht in Bushaltestelle

Frau konnte nicht mehr ausweichen

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, um dem Aufprall noch auszuweichen. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen werden.