Comeback der Kelly Family? Das sagt Angelo dazu

Im Rahmen seiner „Ready To Rock“-Tour besucht Angelo Kelly am 6. November Dornbirn und am 8. November Graz. Bei der „Starnacht am Wörthersee“ schwärmte der Musiker bereits von Österreich. Außerdem plauderte er mit Birgit Waldsam über seine Kindheit und erzählte von der berührenden Geschichte hinter dem Kult-Hit „I Can’t Help Myself“. Und: Er verriet auch, wie die Chancen für ein Comeback der Kelly Family stehen!