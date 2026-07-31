Terror-Teenie (14) wollte Anschlag live streamen

Kampfmesser und Maske mit Neonazi-Symbolen beschriftet

Die Elite-Polizei Cobra stürmte die Wohnadresse und nahm den 14-Jährigen fest. Wie knapp es war, zeigen Waffenverstecke im Kinderzimmer. Neben einer Stichschutzweste – wie sie auch unsere Polizei verwendet – mit Schwedenpatch stellten die Ermittler des Landesamtes Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung (LSE) ein mit rechten Parolen beschriftetes Kampfmesser sicher.