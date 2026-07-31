„Sei ein Löwe“: So locken Extremisten Jugendliche

„Sei ein Löwe, du bist berufen, du kannst etwas verändern“ – mit solchen Botschaften locken Extremisten junge Menschen auf der Suche nach Halt, Sinn und Gemeinschaft. Integrationsforscher Kenan Güngör erklärt, warum Einsamkeit und Orientierungslosigkeit Jugendliche anfällig machen können und warum bei manchen der Weg zurück noch möglich ist, während andere bereits tief in extremistischen Weltbildern verankert sind. Doch wo beginnt Radikalisierung und wann ist es schon zu spät? Den ganzen Talk sehen Sie oben im Video.