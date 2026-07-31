Diessl und Williams bei der EM schon im Semifinale

Die European Athletics befreit bei der EM vom 10. bis 16. August alle Läufer und Läuferinnen, die in der „Road to Birmingham“ in den Top 12 sind, in den Bewerben von 100 m bis 400 m sowie über die kurzen und langen Hürdenstrecken von den ersten Runden. Da Diessl in dieser Qualifikations-Rangliste Vierter und Williams Elfte ist, profitieren sie von dieser Regelung. Diese wurde schon für die EM 2016 eingeführt und für Birmingham im November 2025 wieder festgelegt.