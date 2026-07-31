Ceuta: Fürchten Sie eine neue Flüchtlingswelle?

Die Bilder aus der spanischen Exklave Ceuta gehen um die Welt: Innerhalb kurzer Zeit erreichten Zehntausende Menschen die EU-Außengrenze. Bei vielen werden Erinnerungen an das Jahr 2015 wach – und mit ihnen die Sorge vor einer neuen Migrationswelle. Die Frage des Tages vom 31. Juli lautet: „Chaos in Ceuta: Fürchten Sie einen neuen Flüchtlingsansturm?“
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Ist Europa auf eine mögliche neue Migrationsbewegung vorbereitet? Welche Lehren sollte die EU aus den Ereignissen in Ceuta ziehen? Braucht es strengere Grenzkontrollen, schnellere Asylverfahren oder eine andere Migrationspolitik?
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