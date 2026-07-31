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Frage des Tages

Ceuta: Fürchten Sie eine neue Flüchtlingswelle?

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31.07.2026 11:51
Tausende Migranten erreichten innerhalb kurzer Zeit die spanische Exklave Ceuta.
Tausende Migranten erreichten innerhalb kurzer Zeit die spanische Exklave Ceuta.(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)
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Von Community

Die Bilder aus der spanischen Exklave Ceuta gehen um die Welt: Innerhalb kurzer Zeit erreichten Zehntausende Menschen die EU-Außengrenze. Bei vielen werden Erinnerungen an das Jahr 2015 wach – und mit ihnen die Sorge vor einer neuen Migrationswelle. Die Frage des Tages vom 31. Juli lautet: „Chaos in Ceuta: Fürchten Sie einen neuen Flüchtlingsansturm?“

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