Ceuta: Fürchten Sie eine neue Flüchtlingswelle?

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Ist Europa auf eine mögliche neue Migrationsbewegung vorbereitet? Welche Lehren sollte die EU aus den Ereignissen in Ceuta ziehen? Braucht es strengere Grenzkontrollen, schnellere Asylverfahren oder eine andere Migrationspolitik?



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