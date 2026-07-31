Jeder neunte Österreicher verzichtet auf Deo & Co.

„Versicherung gegen peinliche Momente“

Gut 24 Prozent erhalten dadurch „ein kleines Stück Selbstsicherheit“, und nicht ganz ein Fünftel meint, es handle sich um „eine Versicherung gegen peinliche Momente“. Während über 16 Prozent Deos als „Schutzschild“ erachten, sind sie für 7,3 Prozent weniger wichtig, sondern nur „ein Produkt unter vielen“.