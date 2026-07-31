Jeder neunte Österreicher verzichtet auf Deo & Co.

Deodorants haben nicht nur in Hitzewellen Hochkonjunktur. Die meisten Österreicher verwenden welche (56,8 Prozent), fast neun Prozent greifen zu Antitranspirantien, etwas über 16 Prozent nutzen beides. Jeder Neunte aber sagt: „Nutze keines von beidem.“
Für fast die Hälfte fallen Deos & Co. in die Kategorie von Kosmetikprodukten, die zur Körperpflege „einfach dazugehören“, geht aus einer aktuellen „Marketagent“-Umfrage hervor. Für weitere gut 30 Prozent ist die Anwendung „ein Frische-Boost“. 25,5 Prozent sehen darin „eine Höflichkeit und Rücksicht auf mein Umfeld“.
„Versicherung gegen peinliche Momente“
Gut 24 Prozent erhalten dadurch „ein kleines Stück Selbstsicherheit“, und nicht ganz ein Fünftel meint, es handle sich um „eine Versicherung gegen peinliche Momente“. Während über 16 Prozent Deos als „Schutzschild“ erachten, sind sie für 7,3 Prozent weniger wichtig, sondern nur „ein Produkt unter vielen“.
Verweigerer „schwitzen nicht“
Auch Verweigernden wurde auf den Zahn gefühlt. Von ihnen meinten 32,5 Prozent auf die Frage, warum sie keine Deodorants oder Antitranspirantien verwenden: „Brauche ich nicht“ bzw. „unnötig“. 11,4 Prozent sind überzeugt, dass sie „(fast) nicht schwitzen bzw. stinken“. Knapp acht Prozent verwenden statt Deos Parfum. Immerhin genauso viele duschen dafür aber lieber öfter.
Geruch, Allergie und Inhaltsstoffe
Sieben Prozent verweigern aufgrund bestimmter Inhaltsstoffe („Chemie“, „Aluminium“), gut sechs Prozent verzichten wegen einer Allergie oder Ähnlichem. 5,3 Prozent benutzen eigenen Angaben zufolge „eine (natürlichere) Alternative“. 3,5 Prozent mögen den Geruch von Deos nicht, 1,8 Prozent finden, sie verursachen ein störendes Gefühl, genauso viele denken: „Bringt nichts“ bzw. „wenig“.
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