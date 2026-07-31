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Trotz Bruthitze

Jeder neunte Österreicher verzichtet auf Deo & Co.

Leben
31.07.2026 11:03
Schwitzen ist eine lebenswichtige Funktion, Schweißgeruch und nasse Achseln sind aber in der ...
Schwitzen ist eine lebenswichtige Funktion, Schweißgeruch und nasse Achseln sind aber in der Regel eher unerwünscht.(Bild: Len_mik - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Deodorants haben nicht nur in Hitzewellen Hochkonjunktur. Die meisten Österreicher verwenden welche (56,8 Prozent), fast neun Prozent greifen zu Antitranspirantien, etwas über 16 Prozent nutzen beides. Jeder Neunte aber sagt: „Nutze keines von beidem.“

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Für fast die Hälfte fallen Deos & Co. in die Kategorie von Kosmetikprodukten, die zur Körperpflege „einfach dazugehören“, geht aus einer aktuellen „Marketagent“-Umfrage hervor. Für weitere gut 30 Prozent ist die Anwendung „ein Frische-Boost“. 25,5 Prozent sehen darin „eine Höflichkeit und Rücksicht auf mein Umfeld“.

„Versicherung gegen peinliche Momente“
Gut 24 Prozent erhalten dadurch „ein kleines Stück Selbstsicherheit“, und nicht ganz ein Fünftel meint, es handle sich um „eine Versicherung gegen peinliche Momente“. Während über 16 Prozent Deos als „Schutzschild“ erachten, sind sie für 7,3 Prozent weniger wichtig, sondern nur „ein Produkt unter vielen“.

Deo oder Antitranspirant

  • Frischer Schweiß besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Der Geruch entsteht durch Bakterien, die das Sekret auf der Haut abbauen.
  • An heißen Tagen kann die Schweißproduktion auf bis zu einem Liter ansteigen.
  • Deos überdecken diesen und enthalten Stoffe, die Bakterien einbremsen. Man schwitzt jedoch unverändert stark. 
  • Wer lediglich Körpergeruch vermeiden möchte, greift zum Deo. Ein Antitranspirant hingegen verengt mit Aluminiumsalzen den oberen Teil der Schweißdrüsenausgänge vorübergehend und hemmt den Schweißfluss um 20 bis 60 Prozent.
  • Nur ein Prozent unserer zwei bis fünf Millionen Schweißdrüsen befindet sich im Achselbereich. Wer also den Schweißfluss unter den Achseln mit einem Antitranspirant reguliert, greift nicht in das großflächige Kühlsystem des Körpers ein.

Verweigerer „schwitzen nicht“
Auch Verweigernden wurde auf den Zahn gefühlt. Von ihnen meinten 32,5 Prozent auf die Frage, warum sie keine Deodorants oder Antitranspirantien verwenden: „Brauche ich nicht“ bzw. „unnötig“. 11,4 Prozent sind überzeugt, dass sie „(fast) nicht schwitzen bzw. stinken“. Knapp acht Prozent verwenden statt Deos Parfum. Immerhin genauso viele duschen dafür aber lieber öfter.

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Geruch, Allergie und Inhaltsstoffe
Sieben Prozent verweigern aufgrund bestimmter Inhaltsstoffe („Chemie“, „Aluminium“), gut sechs Prozent verzichten wegen einer Allergie oder Ähnlichem. 5,3 Prozent benutzen eigenen Angaben zufolge „eine (natürlichere) Alternative“. 3,5 Prozent mögen den Geruch von Deos nicht, 1,8 Prozent finden, sie verursachen ein störendes Gefühl, genauso viele denken: „Bringt nichts“ bzw. „wenig“.

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