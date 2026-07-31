Neue Gebühr bremst China-Pakete massiv ein

Die neuen Gebühren für günstige Pakete aus Drittstaaten zeigen in Österreich bereits erste Auswirkungen: Die Österreichische Post verzeichnet bei Sendungen aus Asien, vor allem aus China, einen deutlichen Rückgang. Seit Anfang Juli sei die Menge dieser Pakete um rund 40 Prozent gesunken, sagte Post-Chef Walter Oblin laut einem Interview.