So haben sich die Bundesliga-Teams verstärkt!

Viele neue Gesichter, viele schwere Abgänge – die zwölf Bundesligisten waren im Sommer bereits viel am Transfermarkt aktiv. Hier ein Überblick zum heutigen Bundesliga-Start.
LASK:
Der Meister LASK rund um Trainer Didi Kühbauer holte gleich mehrere altbekannte Namen nach Linz. Alessandro Schöpf und Robert Ljubicic bringen viel Erfahrung mit, Offensivmann Krystof Danek wurde fest verpflichtet. Auf der Stürmerposition steht der Meister jedoch vor einem großen Problem – Ramiz Harakate, den man als Kalajdzic- und Entrup-Ersatz vom GAK holte, riss sich bei seinem Debüt das Kreuzband und fällt für mehrere Monate aus.
Sturm Graz:
Sturm Graz will nach dem Vizemeistertitel im Vorjahr wieder angreifen und setzt auf viel Bundesliga-Erfahrung. Jeyland Mitchell wurde fix verpflichtet, Jürgen Heil und Simon Seidl kennen die Liga gut und sorgten mit Treffern in der Champions-League-Quali gegen Hearts für einen perfekten Einstand. In der Abwehr verloren die Grazer mit Emir Karic, Dimitri Lavalee und Jusuf Gazibegovic jedoch wichtige Stützen.
Red Bull Salzburg:
Viele neue Gesichter in Salzburg. Neo-Trainer Danny Röhl verkaufte Spieler im Wert von 64 Millionen Euro, kaufte aber gleichzeitig für rund 33 Millionen Euro ein. Mit Haris Tabakovic verpflichtet man einen erfahrenen Torjäger, Nikolas Veratschnig bekam sofort die Kapitänsbinde übergeben.
Austria Wien:
Die Veilchen setzten im Transferfenster weiterhin viel auf die Jugend. Mit Ibrahim Buhari, Jonas Feddersen und Julian Hettwer holte man drei Neuzugänge, der Rest wurde aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen. Mittelfeldmotor Aboubakr Barry gab die Austria zum Liga-Konkurrenten Salzburg ab und Verteidiger-Juwel Ifeanyi Nduwke verkaufte man für drei Millionen Euro nach Liverpool.
SK Rapid:
Rapid hat ebenfalls ein eher ruhiges Transferfenster hinter sich. Mit Nicolas Baijlicz und Tonni Adamsen verpflichteten die Hütteldorfer nur zwei Spieler, setzten ebenfalls viel auf die eigene Jugend. Lukas Grgic, Andreas Weimann und Janis Antiste sind einige der Namen, die den Rekordmeister im Sommer verließen.
TSV Hartberg:
Mit den Abgängen von Tormann Tom Ritzy Hülsmann und Sturm-Juwel Elias Havel nahmen die Hartberger rund 4,5 Millionen Euro ein. Als Ersatz verpflichtete die Schopp-Truppe unter anderem Armin Pecsi von Liverpool, sowie Angelo Gattermayer vom WAC.
SV Ried:
Nach dem erfolgreichen Bundesliga-Comeback in der vergangenen Saison will Neo-Trainer Mario Despotovic mit Neuzugängen wie Stefan Schwab, Jussef Nasrawe und Oliver Sorg erneut die Klasse halten. Mit Antonio Van Wyk, Abwehrchef Nikki Havenaar und Torjäger Kingstone Mutandwa müssen die Oberösterreicher allerdings ein paar schwere Abgänge einstecken.
Wolfsberger AC:
Nach der verpatzten letzten Saison will der WAC wieder bei den Top sechs anklopfen. Mit Spielern wie Raffael Behounek und Throsten Schriebl holten die Kärntner Erfahrung, Stürmer Giacomo Vrioni zeigte in der ersten Cuprunde bereits mit zwei Toren und einer Vorlage auf. Allerdings muss die Silberberger-Truppe auch schwere Abgänge verkraften. Leistungsträger wie Dominik Baumgartner, Alessandro Schöpf, Dejan Zukic und Erik Kojzek verließen im Sommer den Verein.
SCR Altach:
Der SCR Altach musste im Sommer Abgänge wie Alexander Gorgon und Mohamed Ouedraogo ersetzen. Marko Raguz kommt von der Austria, Benjamin Böckle von Rapid.
Grazer AK:
Der Abgang von Ramiz Harakate zum LASK schmerzt den Grazern sehr. Trotzdem war die Feldhofer-Truppe aktiv auf dem Transfermarkt. Mit Peter Michorl holt man einen erfahrenen Mann für das Mittelfeld, Ex-Teamkeeper Cican Stankovic soll ab sofort den Kasten sauber halten.
WSG Tirol:
Es war kein leichter Sommer für die Tiroler. Mit Jamie Lawrence, Valentino Müller, Tobias Anselm, Matthäus Taferner und Lukas Sulzbacher verlor man fast die gesamte Startelf. Neben jungen Spielern wie Marc Striednig und Drew Murray versuchte man auch mit Erfahrung, wie Husein Balic, Murat Satin und Nemanja Celic, die Abgänge zu kompensieren.
Austria Lustenau:
Austria Lustenau bereitet sich auf die Bundesliga-Rückkehr vor. Mame Wade wurde zum belgischen Erstligisten RAAL La Louvière verkauft. Mit Danilo Soares verpflichtete der Aufsteiger den bekanntesten Namen im Kade – ein 34-jährige Verteidiger, der mehrere Jahre in den zweihöchsten deutschen Ligen spielte.
Heute um 19:30 geht es endlich los – der Meister LASK taktet gegen den Grazer AK auf. Das Spiel können Sie hier auf sportkrone.at live im Ticker verfolgen.
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