So haben sich die Bundesliga-Teams verstärkt!

LASK:

Der Meister LASK rund um Trainer Didi Kühbauer holte gleich mehrere altbekannte Namen nach Linz. Alessandro Schöpf und Robert Ljubicic bringen viel Erfahrung mit, Offensivmann Krystof Danek wurde fest verpflichtet. Auf der Stürmerposition steht der Meister jedoch vor einem großen Problem – Ramiz Harakate, den man als Kalajdzic- und Entrup-Ersatz vom GAK holte, riss sich bei seinem Debüt das Kreuzband und fällt für mehrere Monate aus.