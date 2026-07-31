Emmerich: Melania hätte Trump daran hindern müssen

„Melania hätte Nein sagen müssen“

Hinter dem Umbau vermutet Emmerich weniger ein politisches Signal als eine private Entscheidung. „Melania hätte Nein sagen müssen“, sagte er der Zeitung. „Der Ostflügel war das Reich der First Lady. Da hatten sie und ihr Stab alle ihre Büros. Wo sind die jetzt? Im Ostflügel war sogar der kleine Kinosaal des Weißen Hauses.“