Nachfolger für Klopp bei Red Bull steht fest

Im Universum des Konzerns ist Schmidt kein Unbekannter. Im Jahr 2012 wechselte er von Paderborn zu Red Bull Salzburg und läutete an der Seite des damaligen Sportdirektors Ralf Rangnick eine erfolgreiche Ära ein. Daraufhin ging es für ihn weiter zu Bayer 04 Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven und Benfica. Zuletzt war er seit Oktober als globaler Berater der japanischen J-League tätig und verlängerte erst Anfang Juli seinen Vertrag bis 2027.