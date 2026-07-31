Nachfolger für Klopp bei Red Bull steht fest

ßDer Milliardenkonzern Red Bull hat am Freitag seinen neuen Fußballchef bekannt gegeben. Nach dem Abschied von Jürgen Klopp, der die Aufgabe als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft übernahm, wird nun ein ehemaliger Trainer von Red Bull Salzburg der General im Fußball-Kosmos.
Nach dem Abgang von Jürgen Klopp zum DFB-Team hat Red Bull am Freitag einen neuen Fußballchef präsentiert. Roger Schmidt übernimmt mit 1. Oktober 2026 die Aufgabe als Oberhaupt der Fußballsparte im Milliardenkonzern. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und bin stolz darauf, künftig wieder Teil der Red-Bull-Familie zu sein“, wird der Deutsche in einer Aussendung zitiert.
Im Universum des Konzerns ist Schmidt kein Unbekannter. Im Jahr 2012 wechselte er von Paderborn zu Red Bull Salzburg und läutete an der Seite des damaligen Sportdirektors Ralf Rangnick eine erfolgreiche Ära ein. Daraufhin ging es für ihn weiter zu Bayer 04 Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven und Benfica. Zuletzt war er seit Oktober als globaler Berater der japanischen J-League tätig und verlängerte erst Anfang Juli seinen Vertrag bis 2027.
Zuletzt in Salzburg zu Besuch
Mitte Juli war der 59-Jährige noch zu Gast in Salzburg. Dabei sah er sich auch das Testspiel von Red Bull Salzburg gegen Gamba Osaka an. Zwei Tage später wurde er zudem im Bulls‘ Corner im EM-Stadion von 2008 in Wals-Siezenheim gesichtet.
Schmidt wird bei Red Bull Teil einer Doppelspitze sein und sich um die sportlichen Belange kümmern. Florian Scholz, 47 Jahre alt, wird den administrativen Teil verantworten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.