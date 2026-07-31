Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Unbekannter

Nachfolger für Klopp bei Red Bull steht fest

Red Bull Salzburg
31.07.2026 11:11
Jürgen Klopp war bis zuletzt Fußballchef im Red Bull-Konzern.
Jürgen Klopp war bis zuletzt Fußballchef im Red Bull-Konzern.(Bild: AP/Michael Probst)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

ßDer Milliardenkonzern Red Bull hat am Freitag seinen neuen Fußballchef bekannt gegeben. Nach dem Abschied von Jürgen Klopp, der die Aufgabe als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft übernahm, wird nun ein ehemaliger Trainer von Red Bull Salzburg der General im Fußball-Kosmos. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach dem Abgang von Jürgen Klopp zum DFB-Team hat Red Bull am Freitag einen neuen Fußballchef präsentiert. Roger Schmidt übernimmt mit 1. Oktober 2026 die Aufgabe als Oberhaupt der Fußballsparte im Milliardenkonzern. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und bin stolz darauf, künftig wieder Teil der Red-Bull-Familie zu sein“, wird der Deutsche in einer Aussendung zitiert. 

Im Universum des Konzerns ist Schmidt kein Unbekannter. Im Jahr 2012 wechselte er von Paderborn zu Red Bull Salzburg und läutete an der Seite des damaligen Sportdirektors Ralf Rangnick eine erfolgreiche Ära ein. Daraufhin ging es für ihn weiter zu Bayer 04 Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven und Benfica. Zuletzt war er seit Oktober als globaler Berater der japanischen J-League tätig und verlängerte erst Anfang Juli seinen Vertrag bis 2027. 

Schmidt beim Besuch des Testspiels von Red Bull Salzburg in Anif.
Schmidt beim Besuch des Testspiels von Red Bull Salzburg in Anif.(Bild: Christoph Nister)
Der Deutsche wurde auch im Bulls‘ Corner in Wals-Siezenheim gesichtet.
Der Deutsche wurde auch im Bulls‘ Corner in Wals-Siezenheim gesichtet.(Bild: Andreas Tröster)

Zuletzt in Salzburg zu Besuch
Mitte Juli war der 59-Jährige noch zu Gast in Salzburg. Dabei sah er sich auch das Testspiel von Red Bull Salzburg gegen Gamba Osaka an. Zwei Tage später wurde er zudem im Bulls‘ Corner im EM-Stadion von 2008 in Wals-Siezenheim gesichtet. 

Lesen Sie auch:
Jürgen Klopp verabschiedet sich in Richtung DFB! Auch dank Oliver Mintzlaff (rechts).
DFB-Präsident verrät
Diese Zusagen erhält Red Bull für Jürgen Klopp
24.07.2026

Schmidt wird bei Red Bull Teil einer Doppelspitze sein und sich um die sportlichen Belange kümmern. Florian Scholz, 47 Jahre alt, wird den administrativen Teil verantworten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Red Bull Salzburg
31.07.2026 11:11
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Jürgen KloppRoger Schmidt
Salzburg
Red Bull
Familie
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Freitag
Philipp lässt grüßen – und wir bewegen uns weiter!
Marc Cucurella
Nach Trainer-Tattoo
Weltmeister Cucurella überrascht mit neuer Frisur
Folge von Donnerstag
Nicht nur sitzen: Der Sessel als Trainingsplatz
Folge von Mittwoch
Gesünder durch regelmäßige Bewegung – mit Philipp
Folge von Dienstag
Hier turnen wir den Alltagsstress einfach weg
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
126.955 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
83.680 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Tirol
Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure
80.519 mal gelesen
Das Unwetter sorgte für eine Spur der Verwüstung. Links das Klärwerk in Sölden. Rechts ...
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
961 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Wirtschaft
Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Ämter nieder
808 mal kommentiert
Walter Ruck ist – nach viel Druck auch von Präsidentin Martha Schultz – Geschichte in der ...
Tirol
Terror-Teenie (14) wollte Anschlag live streamen
792 mal kommentiert
Alles bereit für einen Anschlag: Ein rechtsradikaler 14-jähriger Tiroler hatte schon eine ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf