Bestätigt: Russische Rakete explodierte in Polen

Kampfjet direkt über Rakete

Als das Flugobjekt im polnischen Luftraum entdeckt wurde, habe der Pilot eines F-16 den Befehl bekommen, in Richtung dieses Objekts zu fliegen, um es abzufangen und zu identifizieren. „Ich war die ganze Zeit bereit, den Befehl zum Abschuss zu geben“, so Nowak. Am Ende habe sich der Kampfjetpilot aber direkt über der Rakete befunden, als diese auf dem Boden aufschlug.