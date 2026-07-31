Grundlose Attacke: Mit Faustschlag Nase gebrochen

Auf einen ihm offenbar völlig unbekannten Mann ist ein 31-Jähriger am Donnerstagabend am Südtiroler Platz in Wien losgegangen. Das Opfer saß auf einer Parkbank, als der Verdächtige plötzlich mit Fäusten auf ihn einschlug und ihm wohl die Nase brach.
Das spätere Opfer des Gewaltexzesses saß gerade mit Bruder und dessen Freundin auf der Bank, als der Mann laut Polizei grundlos auf ihn losging. Der 34-Jährige erlitt Faustschläge ins Gesicht und gegen die Schulter.
Vor Füße gespuckt
Kurz darauf war die Polizei zur Stelle. Das brachte allerdings nicht den gewünschten Effekt. Der Verdächtige beruhigte sich nicht, ganz im Gegenteil: Er verhielt sich weiter aggressiv, schrie und spuckte den Beamten vor die Füße. Schlussendlich wurde er vorläufig festgenommen.
Das ließ der mutmaßliche Täter aber nicht wehrlos über sich ergehen. Er ging zum Angriff über und begann auch auf die Uniformierten einzuschlagen und sie zu kratzen. „Der Mann konnte nur unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden“, so Polizeisprecherin Irina Steirer. Er wurde mehrfach angezeigt.
Der verletzte 34-Jährige wurde zwischenzeitlich von der Berufsrettung versorgt. Er wurde mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur sowie eine Schädelprellung ins Krankenhaus gebracht.
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