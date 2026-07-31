Geringere Mehrwertsteuer lässt Inflation sinken

Die Teuerung in Österreich hat sich im Juli deutlich abgeschwächt. Nach einer ersten Schätzung von Statistik Austria lag die Inflationsrate bei 2,7 Prozent und damit spürbar unter dem Wert vom Juni. Besonders auffällig: Lebensmittel kosteten im Schnitt erstmals wieder etwas weniger als im gleichen Monat des Vorjahres.