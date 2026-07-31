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„Nightborn“: Familienglück wird zum Albtraum

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31.07.2026 11:02
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Am 6. August kommt mit „Nightborn“ Rubert Grint alias Ron Weasley wieder auf die große Leinwand. Dieses Mal spielt er jedoch keinen heranwachsenden Zauberer, sondern einen verzweifelten Ehemann, der nach der Geburt seines Babys es immer mehr mit der Angst zu tun bekommt. 

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Mit dem Traum von einer perfekten Familie ziehen Saga (Seidi Haarla) und ihr britischer Ehemann Jon (Rupert Grint) in ein abgelegenes Haus tief im finnischen Wald – an einen Ort, an dem Saga einen Großteil ihrer Kindheit verbracht hat. Doch kaum ist ihr Baby geboren, weiß Saga, trotz aller Beteuerungen ihres Umfelds, dass mit ihrem Sohn etwas ganz und gar nicht stimmt.

(Bild: Pietari-Peltola_Alamode-Film)
(Bild: Pietari-Peltola_Alamode-Film)
(Bild: Pietari-Peltola_Alamode-Film)
(Bild: Pietari-Peltola_Alamode-Film)

Während ihre Ehe zunehmend zu zerbrechen droht, versucht Jon verzweifelt, seine Frau zu unterstützen. Doch nur Saga erkennt die monströse Wahrheit hinter ihrem Neugeborenen.

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 6. August verlost die „Krone“ 10x2 Kinotickets für den Film „Nightborn“. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 6. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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