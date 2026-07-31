Waldbrand in Thörl forderte knapp 70 Floriani

Keine weiteren Glutnester gefunden

Gegen 23 Uhr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Mit einer Drohne wurde aus der Luft nach weiteren Glutnestern gesucht. Am Freitag gegen 7.20 Uhr wurde das Gebiet mit einem zuständigen Förster erneut kontrolliert und „Brand aus“ gegeben. 67 Feuerwehrleute standen mit elf Fahrzeugen im Einsatz. Der lokale Brand war vermutlich durch einen Blitzeinschlag ausgelöst worden.