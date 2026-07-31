Wann Salzburg im Europacup gegen Pafos spielt

Jetzt steht auch der Terminplan für die Duelle um den Platz im Play-off fest. Das Hinspiel findet zunächst in Salzburg statt, der Ankick erfolgt am 6. August um 19 Uhr. Eine Woche später am 13. August steigt das Wiedersehen wieder um 19 Uhr (20 Uhr Ortszeit) im Limassol Stadion statt. Aufgrund der Ausrichtung des UEFA-Super-Cup-Finales am 12. August tauschten Salzburg und Pafos das Heimrecht.