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Terminplan steht

Wann Salzburg im Europacup gegen Pafos spielt

Red Bull Salzburg
31.07.2026 11:04
Schon kommende Woche tritt Red Bull Salzburg erstmals in dieser Saison in der Qualifikation für ...
Schon kommende Woche tritt Red Bull Salzburg erstmals in dieser Saison in der Qualifikation für die Europa League an.(Bild: Andreas Tröster)
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Seit Donnerstagabend ist klar, gegen wen der FC Red Bull Salzburg in der dritten Qualifikationsrunde antritt. Jetzt stehen auch die beiden Spieltermine für das Duell mit Zypern-Verein Pafos FC fest. 

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Mit einem 4:0 machte Pafos FC am Donnerstag die 0:2-Hypothek aus dem Hinspiel gegen Hajduk Split wett. Damit steht fest: Es sind die Zyprer, die in der dritten Qualifikationsrunde für die Europa League auf Red Bull Salzburg treffen. 

„Sie haben eine Mannschaft mit viel Erfahrung, das Durchschnittsalter liegt bei etwa 28, 29 Jahren. Letztes Jahr haben sie sehr erfolgreich in der Champions League gespielt, für uns wird das auf jeden Fall eine Aufgabe“, sagt Salzburgs Trainer Danny Röhl. Die Bullen haben den kommenden Gegner in den vergangenen beiden Duellen mit den Kroaten bereits beobachtet. 

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Jetzt steht auch der Terminplan für die Duelle um den Platz im Play-off fest. Das Hinspiel findet zunächst in Salzburg statt, der Ankick erfolgt am 6. August um 19 Uhr. Eine Woche später am 13. August steigt das Wiedersehen wieder um 19 Uhr (20 Uhr Ortszeit) im Limassol Stadion statt. Aufgrund der Ausrichtung des UEFA-Super-Cup-Finales am 12. August tauschten Salzburg und Pafos das Heimrecht.   

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