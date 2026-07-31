Kupfer-Diebe nach Einbruchserie festgenommen

Mehrere Einbruchsdiebstähle in Wien, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten konnten nun von der Polizei geklärt werden. Vier Täter wurden in Hollabrunn (Niederösterreich) gefasst – als sie gerade wieder einbrechen wollten.
Mit einer Festnahme auf frischer Tat in Hollabrunn ist einer Einbrecherbande nun das Handwerk gelegt worden. Die vier Verdächtigen haben eine rumänischer Staaatsbürgerschaft und sollen für eine Serie von Einbrüchen in mehreren Bundesländern verantwortlich sein. Dabei ist laut Polizei ein Schaden von 250.000 Euro entstanden.
Die Diebe sollen zwischen 22 und 43 Jahre alt sein. In der Nacht von 12. auf 13. Juni gelang es schließlich, sie festzunehmen. Laut Angaben waren sie im Weinviertler Hollabrunn gerade dabei, erneut auf einem Firmengelände einzubrechen.
Seit Anfang Juni hatten die Ermittler die Kupferkabel-Tätergruppe im Visier. Der Verdacht bestand, dass die Gruppe gezielt in Firmen und Lagerplätzen einbricht, um Kupferkabel und hochpreisiges Werkzeug zu stehlen – und die Beute möglicherweise im Ausland zu verkaufen.
Elf Straftaten im ganzen Land
Den Beschuldigten konnten laut Ermittlungen insgesamt elf Straftaten zugeordnet werden – darunter fünf vollendete Einbrüche und sechs Einbruchsversuche. Die Taten ereigneten sich zwischen 25. April und 13. Juni 2026 in den Bezirken Melk, Hollabrunn, Wolfsberg, Südoststeiermark, Leoben und Murtal sowie in Graz und Wien.
Bei ihren Einvernahmen zeigten sich die Verdächtigen teilweise geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden alle vier in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
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