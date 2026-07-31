Kupfer-Diebe nach Einbruchserie festgenommen

Mit einer Festnahme auf frischer Tat in Hollabrunn ist einer Einbrecherbande nun das Handwerk gelegt worden. Die vier Verdächtigen haben eine rumänischer Staaatsbürgerschaft und sollen für eine Serie von Einbrüchen in mehreren Bundesländern verantwortlich sein. Dabei ist laut Polizei ein Schaden von 250.000 Euro entstanden.