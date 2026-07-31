Pkw kracht in Tirol beinahe mitten in Supermarkt

„Verkehrsunfall, Person eingeklemmt“, lautete die Erstmeldung der Leitstelle Tirol, die gegen 9.30 Uhr ausgeschickt wurde. Ort des Geschehens war die MPreis-Filiale in Oberlängenfeld. Dort hatte eine Person die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und wäre beinahe in den Supermarkt gekracht. Bilder zeigen, dass das Fahrzeug direkt neben dem Eingang auf der Seite liegend zum Stillstand kam.