Pkw kracht in Tirol beinahe mitten in Supermarkt

Spektakulärer Unfall am Freitagvormittag im Gemeindegebiet von Längenfeld im Tiroler Ötztal! Ein Pkw wäre beinahe in einen Supermarkt gekracht. Direkt vor der Eingangstüre kam das Fahrzeug seitlich liegend zum Stillstand.
„Verkehrsunfall, Person eingeklemmt“, lautete die Erstmeldung der Leitstelle Tirol, die gegen 9.30 Uhr ausgeschickt wurde. Ort des Geschehens war die MPreis-Filiale in Oberlängenfeld. Dort hatte eine Person die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und wäre beinahe in den Supermarkt gekracht. Bilder zeigen, dass das Fahrzeug direkt neben dem Eingang auf der Seite liegend zum Stillstand kam.
Auch Feuerwehr im Einsatz
Über den genauen Unfallhergang und wie viele Verletzte der spektakuläre Unfall forderte, war vorerst nichts bekannt. Neben der Polizei und der Rettung stand die Freiwillige Feuerwehr Längenfeld im Einsatz.
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