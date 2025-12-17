Depression: Frauen werden traurig, Männer wütend

Stress wirkt sich unterschiedlich aus

Auf negativen Stress reagieren beide Geschlechter nicht nur anders, auch die auslösenden Faktoren sind unterschiedlich. „Frauen fokussieren mehr auf Belastungen im zwischenmenschlichen Bereich, Männer auf Hierarchie und Wettbewerb“, so die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin. Während sich „ihre“ Strategien im Umgang mit psychischem Druck häufig gegen sich selbst richten, liegen „seine“ eher in Überaktivität oder Flucht und Konfliktvermeidung.