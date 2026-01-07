Kratzen Sie am Burnout oder leben Sie schon?

Burnout entsteht selten über Nacht. Es entwickelt sich schleichend – oft sogar über Jahre. Wer rechtzeitig gegensteuert, kann aber seine Gesundheit schützen und neue Kraft schöpfen. Gesundheits- und Arbeitspsychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl betont: „Setzen Sie Grenzen!“