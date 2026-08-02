Die Austria startet die „Mission Klassenerhalt“

Mader hat alle Mann an Bord

Ein Erfolg gegen Angstgegner Ried – nur vier Siege in 38 Spielen – wäre da der perfekte Auftakt. „Wir freuen uns alle riesig, dass es endlich losgeht. Der gesamte Verein hat auf diesem Moment hingearbeitet“, kann Trainer Markus Mader so wie die Mannschaft den Anpfiff kaum mehr erwarten. Zumal die Vorbereitung – laut Trainer – optimal war. Für den 58-Jährigen ist das erste Spiel jedenfalls „brutal wichtig“. Der Aufstiegscoach hat sein ganzes Personal zur Verfügung, auch Haris Ismailbecogliu ist nach seiner Knöchelüberdehnung wieder voll im Mannschaftstraining.