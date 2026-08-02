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Große Euphorie

Die Austria startet die „Mission Klassenerhalt“

Fußball National
02.08.2026 11:55
Die Freude über die Rückkehr in die Bundesliga ist in Lustenau riesengroß.
Die Freude über die Rückkehr in die Bundesliga ist in Lustenau riesengroß.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Heute um 17 Uhr ist es endlich soweit! Erstmals seit 996 Tagen bestreitet die Austria wieder ein Bundesliga-Heimspiel in Lustenau. Die Vorfreude darauf ist bei Spieler und Fans riesengroß. Dass der Gegner ausgerechnet die SV Ried ist, gegen die man in der Bundesliga noch nie gewinnen konnte – egal.

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Die Euphorie nach dem Wiederaufstieg ist in Lustenau riesengroß. Dennoch wird die Sun Minimeal-Arena heute zum Auftakt gegen die SV Ried nicht ausverkauft sein. Tagestickets sind noch erhältlich. Mit über 4000 Zuschauern darf im ersten Heimspiel aber durchaus gerechnet werden. Die Austria wählte bewusst den Sonntagstermin, um dem Szene-Open-Air in Lustenau, das vom Donnerstag bis Samstag über die Bühne ging, auszuweichen.

Zwei Großveranstaltungen wären für die Gemeinde organisatorisch nur schwer zu stemmen gewesen. Nach drei Tagen Livemusik am Alten Rhein, wo unter anderem auch Seiler & Speer auftraten, liegt es nun an der Austria, in der Liga „hamzukommen“.

Coach Markus Mader und Kapitän Matthias Maak haben klare Ziele für diese Saison.
Coach Markus Mader und Kapitän Matthias Maak haben klare Ziele für diese Saison.(Bild: GEPA)

Mader hat alle Mann an Bord
Ein Erfolg gegen Angstgegner Ried – nur vier Siege in 38 Spielen – wäre da der perfekte Auftakt. „Wir freuen uns alle riesig, dass es endlich losgeht. Der gesamte Verein hat auf diesem Moment hingearbeitet“, kann Trainer Markus Mader so wie die Mannschaft den Anpfiff kaum mehr erwarten. Zumal die Vorbereitung – laut Trainer – optimal war. Für den 58-Jährigen ist das erste Spiel jedenfalls „brutal wichtig“. Der Aufstiegscoach hat sein ganzes Personal zur Verfügung, auch Haris Ismailbecogliu ist nach seiner Knöchelüberdehnung wieder voll im Mannschaftstraining.

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Ried mit Last-Minute-Verstärkung
Insgesamt holte die Austria zehn neue Spieler, gleich fünf davon auf Leihbasis. Die Mission Klassenerhalt wird mit einigen Routiniers – angeführt von Kapitän Matthias Maak – und hungrigen Talenten angegangen. Die Innviertler haben sich kurzfristig mit Innenverteidiger Dejan Radonjic von Austria Wien verstärkt. 

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