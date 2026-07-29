Warum es heuer so wenige Eierschwammerln gibt

Sonst schießen zu dieser Zeit in den Wäldern die Eierschwammerl aus dem Boden – nur heuer nicht. Die „Kärntner Krone“ sprach mit Evelin Delev von der Pilzabteilung des Naturwissenschaftlichen Verbandes über die Gründe. Sie hat auch einige Tipps, wie man derzeit dennoch fündig werden kann.
Für viele gehört die Schwammerlsuche zum Sommer in Kärnten wie Wandern und Baden. Doch wer derzeit mit dem Korb in den Wald geht, kehrt häufig enttäuscht zurück. Auch heuer wachsen deutlich weniger Pilze als in früheren Jahren. Dabei hat es immer wieder geregnet – doch genau das reicht nicht aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.