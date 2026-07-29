Warum es heuer so wenige Eierschwammerln gibt

Für viele gehört die Schwammerlsuche zum Sommer in Kärnten wie Wandern und Baden. Doch wer derzeit mit dem Korb in den Wald geht, kehrt häufig enttäuscht zurück. Auch heuer wachsen deutlich weniger Pilze als in früheren Jahren. Dabei hat es immer wieder geregnet – doch genau das reicht nicht aus.