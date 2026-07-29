„Dienstag, Mittwoch! Davon träumst du als Kind!“

Drei Spiele hat Sturm diese Saison absolviert – drei Siege stehen zu Buche, dreimal zu null! „Auf so einem Niveau kann man das nicht erwarten“, ist Albert Vallci ehrlich. „Aber jeder von uns war von der Einstellung her voll da. Wir haben als Team Charakter gezeigt, daran haben wir auch in der Vorbereitung gearbeitet. Jetzt spüren wir die große Erleichterung. Wir wissen ja auch, wie viel es jedem Steirer bedeutet, durch Europa auf Tour zu gehen.“ Während man großteils von der geschafften fixen Europa League spricht, erinnert der Verteidiger daran, dass man immer noch im Rennen um die Champions League ist. „Wir sind jetzt mit einem Gesamtscore von 6:0 drübergekommen – und haben gezeigt, dass wir was aushalten.“