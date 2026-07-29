Nächste „magische“ Nacht: Sturm lässt es krachen!

„Davon träumt man als Kind“

Das sind die Spiele, von denen man als Kind träumt, in Schottland vor 20.000. Es war einfach magisch“, meinte der Ex-Kicker von Absteiger Blau-Weiß Linz. Auch sein Trainer Fabio Ingolitsch sprach von einer „unglaublichen“ Atmosphäre zu Beginn. „Deswegen war es für uns einfach ganz wichtig, diese Anfangsphase, diese große Druckphase da sauber zu überstehen. Das haben wir sehr souverän gemeistert im Verbund und haben uns da Schritt für Schritt rausgearbeitet“, analysierte der Sturm-Coach.