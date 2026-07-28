Zwei Sturm-Aufreger und ein Fahrrad-Verbot

Nach zwei Meistertiteln in Folge reichte es für Sturm letzte Saison „nur“ für den Vize. Spielt Salzburg seine Favoritenrolle nach enttäuschenden Jahren diesmal aus, dann ist der Vize wohl wieder das höchste der Gefühle für die Grazer. Die Transfers lassen auf eine gute Saison der Mannschaft von Fabio Ingolitsch hoffen.