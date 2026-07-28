Zwei Sturm-Aufreger und ein Fahrrad-Verbot

Nach zwei Meistertiteln in Folge reichte es für Sturm letzte Saison „nur“ für den Vize. Spielt Salzburg seine Favoritenrolle nach enttäuschenden Jahren diesmal aus, dann ist der Vize wohl wieder das höchste der Gefühle für die Grazer. Die Transfers lassen auf eine gute Saison der Mannschaft von Fabio Ingolitsch hoffen.
Ja, wir san mit‘m Radl da! So lautete in den letzten Jahren das Motto bei Sturm, wenn die Mannschaft beim Trainingslager im Ennstal weilte. Von der Nobelunterkunft Schloss Pichlarn ging es auf dem Fahrrad runter zum Trainingsplatz im kleinen Ort. Doch letztes Jahr passierte das Malheur ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.