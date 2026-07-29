Männlicher Patient: „Arzt hat auch mich gequält“

„Ich wurde nicht gefragt, ob ich sediert werden will“

Untersucht wurde auch er auf einem Gynäkologen-Stuhl. „Der sah aus, als hätte er ihn beim Flohmarkt gekauft. Ich musste mich draufsetzen und meine Hose bis zu den Knien runterziehen. Es wirkte, als würde sie ihm als Sichtschutz dienen, da ich die Beine spreizen musste. Ich wurde auch nicht gefragt, ob ich sediert werden will. Mein Geschlechtsteil musste ich mit bloßen Händen halten“, schildert der Mann das Horror-Erlebnis. Ob er meint, gefilmt worden zu sein? „Ja, das glaube ich.“