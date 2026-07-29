„Hilfe, Hilfe! Sofort 100 Euro – oder Polizei!“

„He, junger Mann! Das ist mein Auto“

Folgende Szene spielte sich am Freitag der vergangenen Woche im Bezirksvorort ab: Mit voller Wucht knallt jener Fußgänger die Autotür eines geparkten Wagens mitten in der Innenstadt zu. Der Besitzer, ein Pensionist (79), dreht sich um und traut seinen Augen kaum. Der ihm völlig unbekannte Mann steht neben seinem Pkw, als wäre nichts gewesen. „Hey, junger Mann! Das ist mein Auto“, ruft der Pensionist ihm nach. „Sehen Sie nicht, dass meine Frau im Auto sitzt? Hätte sie jetzt den Fuß in der Türe gehabt, dann hätte das ins Auge gehen können.“ Was dann folgt, sorgt selbst bei erfahrenen Polizisten für Stirnrunzeln.