„Hilfe, Hilfe! Sofort 100 Euro – oder Polizei!“

Erst laute Hilferufe, dann eine Geldforderung: Nach zwei ähnlichen Vorfällen in Oberwart im Burgenland fragen sich Betroffene, ob hinter dem ungewöhnlichen Verhalten des Mannes Methode steckt.
Was zunächst wie ein Hilferuf klingt, könnte Teil einer äußerst skurrilen Masche zur Geldbeschaffung sein. In Oberwart macht ein Mann seit einigen Tagen Passanten mit lautem Geschrei auf sich aufmerksam, inszeniert sich dann als Opfer und verlangt anschließend eine „Entschädigungszahlung“ von ihnen. Zwei ähnliche Vorfälle binnen weniger Tage sind der „Krone“ bekannt.
„He, junger Mann! Das ist mein Auto“
Folgende Szene spielte sich am Freitag der vergangenen Woche im Bezirksvorort ab: Mit voller Wucht knallt jener Fußgänger die Autotür eines geparkten Wagens mitten in der Innenstadt zu. Der Besitzer, ein Pensionist (79), dreht sich um und traut seinen Augen kaum. Der ihm völlig unbekannte Mann steht neben seinem Pkw, als wäre nichts gewesen. „Hey, junger Mann! Das ist mein Auto“, ruft der Pensionist ihm nach. „Sehen Sie nicht, dass meine Frau im Auto sitzt? Hätte sie jetzt den Fuß in der Türe gehabt, dann hätte das ins Auge gehen können.“ Was dann folgt, sorgt selbst bei erfahrenen Polizisten für Stirnrunzeln.
100 Euro für Nötigungsversuch
Statt sich dem Gespräch zu stellen, reißt der etwa 30 Jahre alte Mann beide Arme in die Höhe und schreit aus voller Kehle: „Hilfe! Hilfe!“ Sekunden später behauptet er, von dem Pensionisten bedroht worden zu sein. Dann die nächste Überraschung: 100 Euro wolle er vom Autobesitzer haben, dann könne er den „Nötigungsversuch“ vergessen, sonst würde er die Polizei gerufen.
Immer mehr Passanten drehen sich nach dem lautstarken Streit um. Der Pensionist verliert jedoch nicht die Nerven. Er steigt ins Auto und verständigt selbst die Polizei. Der Unbekannte lässt nicht locker, stellt sich vor den Wagen und verhindert die Weiterfahrt. Erst als zufällig eine Polizeistreife vorbeikommt, gibt er auf und verschwindet.
Mitten in den Kreisverkehr gesprungen
Tage zuvor ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Eine Autofahrerin musste bei einem Kreisverkehr in Oberwart stark abbremsen, weil vermutlich derselbe Mann plötzlich von der Mittelinsel auf die Fahrbahn sprang. Auch bei dieser irren Aktion wollte er 100 Euro als Entschädigung erpressen, weil ihn die Frau fast „überfahren“ hätte. Wie später bei dem 79-Jährigen hinderte der Rüpel die Pkw-Lenkerin zunächst an der Weiterfahrt. Erst als diese mit der Polizei drohte, lief er davon.
Ruhe bewahren und auf keine Geldforderungen einsteigen
„Wer in eine derartige Situation gerät, sollte Ruhe bewahren und sofort die Exekutive verständigen. Auf Geldforderungen sollte man sich keinesfalls einlassen“, heißt es von der Polizei.
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